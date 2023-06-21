В Коми спрос на сотрудников спорта и красоты вырос на 133%

В Коми количество рабочих мест в сфере спорта и красоты выросло более, чем на 130%. Об этом сообщили аналитики портала hh.ru.

Специалисты связывают такое резкое повышение числа вакансий в этом секторе с началом летнего сезона. В желании привести себя в порядок жители региона мчатся в зал и салоны красоты. В связи с чем владельцы заведений как никогда борются за персонал. Только за последний месяц местные бизнесмены разместили 360 новых вакансий, при этом в список самых востребованных профессий вошли не только фитнес-тренеры, косметологи и парикмахеры, но и менеджеры по продажам, администраторы.