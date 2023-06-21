В Коми спрос на сотрудников спорта и красоты вырос на 133%

В Коми количество рабочих мест в сфере спорта и красоты выросло более, чем на 130%. Об этом сообщили аналитики портала hh.ru.
Специалисты связывают такое резкое повышение числа вакансий в этом секторе с началом летнего сезона. В желании привести себя в порядок жители региона мчатся в зал и салоны красоты. В связи с чем владельцы заведений как никогда борются за персонал. Только за последний месяц местные бизнесмены разместили 360 новых вакансий, при этом в список самых востребованных профессий вошли не только фитнес-тренеры, косметологи и парикмахеры, но и менеджеры по продажам, администраторы.
Отметим, что спрос на профессии существенно повлиял и на зарплаты в этой области. Если год назад средняя заработная плата не превышала 34 тысячи рублей. В этом году работодатели готовы платить своим сотрудникам более 70 тысяч рублей в месяц. Соискатели работы в этом секторе также ждут от своей профессии больших доходов: их финансовые ожидания выросли почти на три тысячи рублей.