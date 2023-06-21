Гороскоп на 21 июня 2023 года: творческие эксперименты и утомительные хлопоты

ОВЕН. Этот день добавит жизненной энергии и побудит направить ее на приятные цели. Некоторые представители знака выберут своей целью домашние дела. В течение дня могут потребоваться дополнительные вложения. ТЕЛЕЦ. Сегодня может появиться повод для раздражительности. Проблемой может стать властность. Представители знака будут склонны руководить окружающими, ожидая от них слишком многого. Благие побуждения порой будут восприниматься как нажим.

БЛИЗНЕЦЫ. Обстановка вокруг будет позитивной, может иногда склонять к дополнительным тратам. Обещает стать приятным и личное, и деловое общение. Будет нетрудно найти нужных людей, собеседников. Подходящий день для обмена мнениями и литературного творчества. Возможны интересные прогулки и приятные знакомства.

РАК. Этот день вынуждает стать чуть активнее и изобретательнее. Звезды напоминают, что многие начинания этих суток являются творческими экспериментами, не дающими стопроцентной гарантии успеха, но все же шанс на успех есть, особенно при наличии ресурсных друзей.

ЛЕВ. Могут действовать смелее, пуская в ход свое обаяние, художественные таланты или деловые способности. При этом велико искушение сразу открыть все карты в затеянной «игре». Лучше не афишировать некоторые детали о себе, например, нюансы своего прошлого.

ДЕВА. День способен вовлечь рациональных представителей знака в рискованные игры, против чего они часто не возражают, ведь для них это удобный способ продвинуться в своих делах. Приблизить их к цели может скрытый талант. Важно не уйти под влияние азарта от собственных идеалов и ценностей.

ВЕСЫ. Могут ждать перемены в профессиональной или домашней ситуации. Возможно, приобретет особый вес позиция начальника. При этом общий фон дня не располагает к излишней официальности или серьезности. Могут оказаться неожиданно приключения и вложения в будущее.

СКОРПИОН. День не сулит ни покоя, ни полной свободы выбора. Им придется играть в игры, навязанные окружением. Несмотря на рост моральной поддержки, острота эмоций может зашкаливать. Будет непросто угодить заказчику, объекту симпатий, конкурировать с влиятельными соперниками.

СТРЕЛЕЦ. Представители знака на удачной волне и имеют шанс на удачу даже в сложном деле. Пораженческие эмоции отступят на второй план, а на первый выйдут творческая энергия и настойчивость. Потребности в этот день могут быть немного завышены, а услуги далеко небюджетными.

КОЗЕРОГ. Стоит помнить, что в этот день легко поддаться азарту. Одним это придаст сил для решения сложной задачи, другие могут оказаться у роковой черты, за которой их ждут непоправимые последствия. В сотрудничестве и любых парных играх важно правильно выбирать партнера.

ВОДОЛЕЙ. Сегодня может потребоваться не инициатива, а ответный ход. Именно в нем большинству придется продемонстрировать свою общительность и ловкость. Не исключено провокационное поведение со стороны конкурента или объекта симпатий.