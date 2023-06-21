В Сосногорске судмедэксперта осудили за взятку

Заведующего Сосногорским районным отделением судебно-медицинской экспертизы ГБУЗ РК "Бюро СМЭ" осудили за мелкое взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

По информации ведомства, около полугода врач вне очереди или в ускоренные сроки (день в день или на следующие сутки) проводил судебно-медицинские исследования трупов, а после выдавал родственникам покойных свидетельства о смерти и тела усопших. Порой преступник работал в выходные и праздничные дни. За столь быстро выполненную работу он получал "вознаграждение". Отметим, всего следствие выявило семь эпизодов преступления, при этом ни в одном случае сумма взятки не превышала 10 тысяч рублей.