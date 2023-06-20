Сыктывкарка из села снялась в шоу "Барышня-Крестьянка", где поменялась местами с богачкой

Жительница Сыктывкара Кристина Туркина поучаствовала в шоу “Барышня-крестьянка”, где поменялась местами с богатой девушкой и ощутила на себе, каково это — жить в роскоши. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у Кристины, какие впечатления она получила от съемок в шоу и что было самым тяжелым в программе.

16 июня на телеканале “Ю” вышел выпуск программы “Барышня-крестьянка”, где 20-летняя девушка Кристина из села Айкино Республики Коми трудится на трех работах: в цехе по изготовлению полуфабрикатов, продавцом в магазине, а также на местной ферме. Также ей приходится заниматься всеми домашними делами: готовка, уборка, уход за котами. Кроме этого Кристина учится заочно в агропромышленном техникуме. В программе она поменялась местами с богатой девушкой из Москвы и узнала, что такое роскошная жизнь. Сыктывкарка ходила на светские встречи, а также к сексологу, визажисту, стилисту и на занятия по фигурному катанию. Девушке сделали маникюр, прическу, подобрали модный образ.

Кристина рассказала, как ей пришла идея поучаствовать в такой программе:

“Я с детства мечтала о телевидении, очень хотела попробовать себя в съемках какой-нибудь передачи. Зашла на сайт телеканала “Ю”, увидела открытый кастинг на шоу “Барышня-крестьянка”, отправила анкету, а через несколько дней мне перезвонили и пригласили на онлайн-кастинг”.

Девушка поделилась своими впечатлениями о съемках: