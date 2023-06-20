Сыктывкарка из села снялась в шоу "Барышня-Крестьянка", где поменялась местами с богачкой

Жительница Сыктывкара Кристина Туркина поучаствовала в шоу “Барышня-крестьянка”, где поменялась местами с богатой девушкой и ощутила на себе, каково это — жить в роскоши. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у Кристины, какие впечатления она получила от съемок в шоу и что было самым тяжелым в программе.
16 июня на телеканале “Ю” вышел выпуск программы “Барышня-крестьянка”, где 20-летняя девушка Кристина из села Айкино Республики Коми трудится на трех работах: в цехе по изготовлению полуфабрикатов, продавцом в магазине, а также на местной ферме. Также ей приходится заниматься всеми домашними делами: готовка, уборка, уход за котами. Кроме этого Кристина учится заочно в агропромышленном техникуме. В программе она поменялась местами с богатой девушкой из Москвы и узнала, что такое роскошная жизнь. Сыктывкарка ходила на светские встречи, а также к сексологу, визажисту, стилисту и на занятия по фигурному катанию. Девушке сделали маникюр, прическу, подобрали модный образ.
Кристина рассказала, как ей пришла идея поучаствовать в такой программе:
“Я с детства мечтала о телевидении, очень хотела попробовать себя в съемках какой-нибудь передачи. Зашла на сайт телеканала “Ю”, увидела открытый кастинг на шоу “Барышня-крестьянка”, отправила анкету, а через несколько дней мне перезвонили и пригласили на онлайн-кастинг”.
Девушка поделилась своими впечатлениями о съемках:
“Мне безумно понравилась Москва и сам процесс съемок — сбылась моя мечта. Также я впервые полетела на самолете. В процессе съемок было сложно, но очень интересно. Мне было непривычно жить на камеру, спать по три часа в сутки из-за плотного графика съемок. Необходимо было много отснять, а времени на это давалось мало. Для меня это стало интересным приключением. Я посмотрела на жизнь с другой стороны. Мне это безумно понравилось и стало моим мотиватором. Самым сложным во время съемок для меня стало катание на коньках — я никогда до этого даже не стояла на коньках. Это очень тяжело”.
Кристина объяснила, что близкие поддержали ее мечту, а люди стали подходить на улице с просьбой сфотографироваться:
“Мои близкие во всем поддерживают меня, родители знали, что я веду социальные сети и что мне это безумно нравится. Также им известно о моей мечте — побывать на ТВ, поэтому они очень обрадовались и поддержали меня, когда узнали, что я прошла кастинг. После выхода передачи очень многие стали узнавать меня на улице, подходить с просьбой сфотографироваться, а в соцсетях ежедневно приходят сообщения с приятными словами”.
Девушка рассказала, почему на момент съемок она работала на трех работах:
“На время съемок мне было 20 лет, я жила в селе и работала на трех работах, потому что неудачно вышла замуж и муж оказался простым альфонсом. За него мне пришлось отдавать деньги, так как он попросту пропал. Учебу я совмещала с работой, училась дистанционно, пока работала. Сейчас я уже переехала из села в город Сыктывкар, снова вышла замуж, на этот раз удачно — в нашей паре все хорошо”.
Участница программы поделилась своими планами на будущее:
“У меня в планах получать высшее образование. Вообще моя мечта — стать визажистом и открыть свой салон. Вторая участница программы Катя тоже занималась открытием салона и в этом мы с ней схожи. Мне помогло, то что я смогла изнутри посмотреть на ее салон и узнать, как она его открыла, как правильно подобрать персонал. Ее подруга-визажист дала мне советы по поводу того, где и как лучше обучаться. Пока не знаю, буду ли еще сниматься в каких-либо телепередачах, но очень хотелось бы”.