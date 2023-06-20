Врач перечислила продукты, которые приближают старость и смерть

Недостаток сна и курение могут негативно влиять на организм и ускорять процесс старения, но именно неправильное питание играет главную роль в появлении морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица. Терапевт Камила Исаева рассказала Лайфу, от каких продуктов следует отказаться ради молодости и здоровья.

Во-первых, различные добавки в пище, такие как ароматизаторы, консерванты, красители и загустители, могут ускорить старение. Особенно сахар негативно влияет на кожу, его избыток в рационе вызывает гликирование белков в организме, что приводит к образованию токсинов, разрушает коллаген кожи, делая её менее эластичной.

Во-вторых, сосиски, колбасы и тому подобные продукты, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а это одна из первых причин смерти в мире. Последствиями также могут стать высокий холестерин, диабет, колоректальный рак. Лучше заменить такие продукты полезным жиром.