Указ подписан: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей

19 июня было объявлено о выплате единовременной денежной помощи для пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась с порталом PRIMPRESS несколькими критериями, которым пенсионеры должны соответствовать, чтобы получить данную выплату.
Сумма помощи может достигать до 10 тысяч рублей и будет предоставляться один раз в год. Данную поддержку оказывают региональные власти, чтобы помочь нуждающимся гражданам в экстренной ситуации.
Собеседница издания подчеркнула, что получение материальной помощи от государства возможно только при соблюдении определенных условий. В частности, пенсионер должен проживать один и его доходы не должны превышать уровень прожиточного минимума, установленного в регионе.
Пенсионный эксперт также отметил, что получить подобную помощь можно лишь один раз в году. Для оформления экстренной помощи необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты и подать соответствующее заявление. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие тот факт, что пенсионер попал в тяжелую жизненную ситуацию.
Если заявление будет одобрено, пенсионер сможет получить указанные средства. Однако стоит учитывать, что оформление заявления и рассмотрение его в соответствующих органах может занять некоторое время. Поэтому в случае необходимости экстренной помощи нужно обращаться в отделение соцзащиты как можно скорее.