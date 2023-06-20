Указ подписан: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей

19 июня было объявлено о выплате единовременной денежной помощи для пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась с порталом PRIMPRESS несколькими критериями, которым пенсионеры должны соответствовать, чтобы получить данную выплату.

Сумма помощи может достигать до 10 тысяч рублей и будет предоставляться один раз в год. Данную поддержку оказывают региональные власти, чтобы помочь нуждающимся гражданам в экстренной ситуации.