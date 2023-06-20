В Коми вернулся из шестимесячной командировки сводный отряд МВД

Прибывших полицейских на перроне железнодорожного вокзала Сыктывкара встречали руководство МВД по Республике Коми во главе с генерал-майором Андреем Сицским. Сводный отряд сотрудников полиции вернулся в Республику Коми после шестимесячной командировки в Северо-Кавказский регион.
Прибывших полицейских на перроне железнодорожного вокзала Сыктывкара встречали руководство МВД по Республике Коми во главе с генерал-майором Андреем Сицским, а также коллеги и члены семей командированных сотрудников.
Глава ведомства поблагодарил прикомандированных сотрудников за честную и безупречную службу, профессионализм и ответственное выполнение служебных обязанностей.
Сотрудникам также были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма за успешное выполнение задач по обеспечению безопасности в Северо-Кавказском регионе.
На железнодорожном вокзале в Микуни заместитель министра МВД по Республике Коми Сергей Раздерин приветствовал прибывших, поздравил сотрудников полиции и вручил ведомственные награды.
В конце торжества сотрудники полиции наконец-то смогли обнять своих родных и близких, которые ждали их возвращения все шесть месяцев.