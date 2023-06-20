Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми вернулся из шестимесячной командировки сводный отряд МВД

В Коми вернулся из шестимесячной командировки сводный отряд МВДФото МВД по Коми

Прибывших полицейских на перроне железнодорожного вокзала Сыктывкара встречали руководство МВД по Республике Коми во главе с генерал-майором Андреем Сицским. Сводный отряд сотрудников полиции вернулся в Республику Коми после шестимесячной командировки в Северо-Кавказский регион.

Прибывших полицейских на перроне железнодорожного вокзала Сыктывкара встречали руководство МВД по Республике Коми во главе с генерал-майором Андреем Сицским, а также коллеги и члены семей командированных сотрудников.

072A21292-800x600.jpeg

Глава ведомства поблагодарил прикомандированных сотрудников за честную и безупречную службу, профессионализм и ответственное выполнение служебных обязанностей.

WhatsApp_Image_2023-06-19_at_11.19.25_8-800x600.jpeg

Сотрудникам также были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма за успешное выполнение задач по обеспечению безопасности в Северо-Кавказском регионе.

072A2191-800x600.jpeg

На железнодорожном вокзале в Микуни заместитель министра МВД по Республике Коми Сергей Раздерин приветствовал прибывших, поздравил сотрудников полиции и вручил ведомственные награды.

072A2050-800x600.jpeg

В конце торжества сотрудники полиции наконец-то смогли обнять своих родных и близких, которые ждали их возвращения все шесть месяцев.

WhatsApp_Image_2023-06-19_at_11.19.23_4-800x600.jpeg

...

  • 0

Популярное

Последние новости