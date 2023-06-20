В Коми вернулся из шестимесячной командировки сводный отряд МВД

Прибывших полицейских на перроне железнодорожного вокзала Сыктывкара встречали руководство МВД по Республике Коми во главе с генерал-майором Андреем Сицским. Сводный отряд сотрудников полиции вернулся в Республику Коми после шестимесячной командировки в Северо-Кавказский регион.



Прибывших полицейских на перроне железнодорожного вокзала Сыктывкара встречали руководство МВД по Республике Коми во главе с генерал-майором Андреем Сицским, а также коллеги и члены семей командированных сотрудников.





Глава ведомства поблагодарил прикомандированных сотрудников за честную и безупречную службу, профессионализм и ответственное выполнение служебных обязанностей.