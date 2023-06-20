“Это трещины или дизайнерский декор?": сыктывкарцев возмутило состояние главной площади

В мае в соцсетях появился снимок Стефановской площади с высоты птичьего полета. На нем отчетливо видно огромное количество ручейков битума, которым в преддверии лета заливали образовавшиеся трещины. Журналист “Про Города” выяснил, собираются ли ремонтировать главную площадь столицы Коми.
Каждый год на Стефановской площади проходят массовые праздничные мероприятия. Однако ее покрытие находится в печальном состоянии – вся площадь покрыта трещинами, которые просто заливают битумом.
“В последний раз когда дорожное полотно перестилали? Тысячу лет назад?” – пишет в соцсетях Илья Вежов.
“А это трещины на асфальте или дизайнерский декор?” – уточняет горожанка Таня Пашнина.
Состояние брусчатки тоже плачевное. Она разбита даже у здания Госсовета.
“Позорище, на самой площади”, – пишет сыктывкарка Людмила Черненкова.
“Плитка не для нашего севера. Ее каждый год перекладывать надо. Нужен хороший асфальт”, – уверена горожанка Галина Опарина.
“Про Город” обратился в администрацию Сыктывкара, чтобы выяснить, планируется ли обновление покрытия площади. В мэрии ответили, что этот вопрос уже в работе.
“Этот вопрос действительно актуальный, сегодня идет его проработка, о результатах которой сообщим дополнительно после принятия окончательного решения”, – сообщили в мэрии столицы Коми.