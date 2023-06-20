“Это трещины или дизайнерский декор?": сыктывкарцев возмутило состояние главной площади

В мае в соцсетях появился снимок Стефановской площади с высоты птичьего полета. На нем отчетливо видно огромное количество ручейков битума, которым в преддверии лета заливали образовавшиеся трещины. Журналист “Про Города” выяснил, собираются ли ремонтировать главную площадь столицы Коми.



Каждый год на Стефановской площади проходят массовые праздничные мероприятия. Однако ее покрытие находится в печальном состоянии – вся площадь покрыта трещинами, которые просто заливают битумом.

“В последний раз когда дорожное полотно перестилали? Тысячу лет назад?” – пишет в соцсетях Илья Вежов.