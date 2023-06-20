В Коми назначен новый руководитель Управления Росгвардии

Руководителем управления Росгвардии по Коми стал полковник полиции Алексей Петренко. Он 29 января 1978 года в Таловском районе Воронежской области. Окончил Воронежский юридический институт МВД России. С 2000 по 2015 год проходил службу на руководящих должностях в отделе вневедомственной охраны по Печоре.

С 2015 по 2016 год занимал должность начальника отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, материально-технического и хозяйственного обеспечения ФГКУ «УВО МВД по Республике Коми».

С 2016 по 2019 год был назначен заместителем начальника управления вневедомственной охраны по Коми.