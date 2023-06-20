Главный архитектор Сыктывкара показал, каким будет новый культурный центр в Максаковке

Обновленное помещение займет место бывшего автомеханического техникума. По словам Владимира Рунга, разработка архитектурной концепции здания уже завершена. Там будут располагаться библиотека, кафе, художественные и танцевальные классы, игровая для детей, актовый зал, музыкальная школа, шахматный и теннисный клуб.

Следующий этап проекта - рабочая документация. В 2024 году на основе подготовленных документов запланировано оформление заявки на участие в федеральной программе в рамках нацпроекта "Культура" и в случае вхождения в программу - в 2025-2026 годах запланирован капитальный ремонт или реконструкция здания.