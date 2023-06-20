На переправе через Печору нашли нарушителя

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте, перед судом предстанет сыктывкарец, которого обвиняют в незаконной перевозке людей через реку.

Следствие выяснило, что в 2022 году предприимчивый гражданин за плату перевозил людей через реку Печору на воздушной подушке модели "Хивус-10" без наличия соответствующей лицензии. Кроме этого, горе предприниматель работал на ледовой переправе, которую прекратили эксплуатировать и обслуживать еще в середине апреля того же года. Все это создавало серьезную угрозу для безопасности пассажиров. Также зафиксированы несколько случаев, когда, усаживаясь на судно, люди проваливались в воду прямо под лед.