Похудеть не получится: диетолог посоветовала не заменять фруктами основную еду

Мы уверены, что фрукты полезны. В них много клетчатки, витаминов, они богаты антиоксидантами, минералами, микро- и макроэлементами. Главное, что много воды и мало калорий. Но если вы думаете, что фруктами можно заменить многие продукты и хорошо себя чувствовать, но диетологи с вами не согласятся.

"Помимо перечисленных полезных веществ, мы забываем, что фрукты содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу и многие другие. А они могут спровоцировать образование очень низкой плотности и увеличению жировой ткани. Поэтому увлекаться фруктами не стоит", – говорит диетолог Евгения Николенко.

Диетолог рекомендовала в день съедать не более 400 грамм фруктов. А людям с сахарным диабетом желательно внимательнее относиться к выбору продуктов для своей "фруктовой тарелки". Лучше вообще исключить те, которые содержат много фруктозы: бананы, груши, виноград, спелые сливы — они обладают высоким гликемическим индексом.

Понятие здоровое питание имеет свои правила, одно из которых гласит: чтобы организм работал как часы, еда должна быть разнообразной, с белками, жирами и углеводами в составе.