В Коми в отношении детей совершили более 500 преступлений

С начала года в Коми совершено более 500 преступлений в отношении несовершеннолетних детей. Об этом сообщила представитель регионального МВД Ольга Литвинова в рамках прямой линии, посвященной теме "Защита несовершеннолетних от преступных посягательств".
Как отметила Литвинова, традиционно большая доля преступлений связана с невыплатой алиментов. В некоторых случаях дети страдают от физического и морального насилия, а также посягательства на половую неприкосновенность.
Преступления совершают в основном близкие и родные для пострадавшего ребенка люди, поэтому зачастую факт преступления умалчивается. В том числе такое происходит, когда "семейный тиран" содержит семью или является основным кормильцем.
Добавим, на территории России действует бесплатный телефон доверия – 8-800-2000-122. По этому номеру в сложной жизненной ситуации могут обращаться дети и их родители. Звоните, если нуждаетесь в помощи, вас обижают, возникают мысли о суициде или вы не можете найти выход в каких-то стрессовых ситуациях, призвала в своем выступлении эксперт.