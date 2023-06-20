В Коми в отношении детей совершили более 500 преступлений

С начала года в Коми совершено более 500 преступлений в отношении несовершеннолетних детей. Об этом сообщила представитель регионального МВД Ольга Литвинова в рамках прямой линии, посвященной теме "Защита несовершеннолетних от преступных посягательств".

Как отметила Литвинова, традиционно большая доля преступлений связана с невыплатой алиментов. В некоторых случаях дети страдают от физического и морального насилия, а также посягательства на половую неприкосновенность.