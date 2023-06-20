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На строительство крупных объектов в Коми направят более 8 млрд рублей

На строительство крупных объектов в Коми направят более 8 млрд рублейиз архива ПроГородСыктывкар

В Республике Коми на строительство крупных объектов выделят более восьми миллиардов рублей. Об этом в своем обращении сообщил глава региона Владимир Уйба. Проекты реализуются в рамках адресной инвестиционной программы. Как отметил губернатор, финансирование распределили таким образом, чтобы охватить все социально значимые сферы. Так, в здравоохранении реализуются проекты по строительству сразу нескольких медучреждений, среди них: инфекционная больница в столице Коми, лечебный корпус в Усть-Цильме и поликлиника в поселке Каджером под Печорой. В планах правительства реконструировать пристройку детской республиканской клинической больницы, а также создать новый перинатальный центр в Сыктывкаре на 150 мест.

В сфере образования особое внимание уделяется открытию новых учебных заведений. Продолжается строительство школы в местечке Емваль Эжвинского района Сыктывкара и в Ижме. А для микрорайона Орбита разрабатывают проект будущей школы на 825 человек.

Для спортсменов в разных уголках Коми строят специализированные комплексы. Один из них в скором будущем появится в селе Обьячево Прилузского района. А жители Ухты и Троицко-Печорска могут наблюдать, как возводят в их муниципалитетах здания будущих физкультурно-оздоровительных комплексов.

Для театралов региона радостной новостью стала реконструкция и республиканского театра оперы и балета. В настоящий момент подрядчик занимается подготовкой проекта здания.

В сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций также появятся новые объекты. В скором времени начнет работу пожарное депо в поселке Каджером Печорского района. Еще одно планируют построить в поселке Подтыбок Корткеросского района.

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