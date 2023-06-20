У тельцов все пойдет кувырком, а Девам стоит послушать чужой совет: гороскоп на 20 июня

Овен Благоприятный день для того, чтобы завершить дела, до которых ранее не доходили руки. А вечером постарайтесь найти время для общения с родными. В последнее время вы слишком заняты и увлечены своими мыслями и идеями, а между тем близкие люди тоже нуждаются в вашем внимании.

Телец

В этот день велика вероятность того, что все пойдет кувырком. Действовать по заранее намеченному плану не получится, постоянно будут возникать непредвиденные ситуации. Не пытайтесь «прогнуть мир» под себя, проявите гибкость и подстройтесь под меняющиеся, как в калейдоскопе, обстоятельства.

Близнецы

Сегодня не стоит поддаваться жажде легких денег. Лотереи, азартные игры, сомнительные финансовые проекты, инвестиции с «гарантированным» доходом точно не для вас. Если не сможете побороть искушение, рискуете потерять крупную сумму.

Рак

Постарайтесь не судить окружающих слишком строго. У них есть веские причины для того, чтобы поступать так, а не иначе, и демонстративное «фи» с вашей стороны может сильно задеть тех, кому вы его выскажете. Будьте мягче и держите свое мнение при себе.

Лев

Настал благоприятный период для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Смело беритесь на новые проекты, будьте открыты для перемен. Возможно, сегодня вам поступит информация, которая поможет в дальнейшем продвижении, так что держите ухо востро!

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам пренебрегать советами. Прислушайтесь к рекомендациям, особенно, если они исходят от людей, компетентных в вопросе более, чем вы. А также день благоприятен для налаживания нужных контактов.

Весы

Вторник лучше посвятить умственному, а не физическому труду. Звезды предупреждают о высоком риске получения травмы. Если вы запланировали ремонт в доме или собрались благоустроить участок, отложите это на другой день.

Скорпион

День благоприятен для недальних поездок и путешествий. Деловая активность Скорпионов тоже на высоком уровне – переговоры, заключение контрактов и решение рутинных рабочих задач удадутся вам без особого труда.

Стрелец

Пришло время задуматься о здоровье. Скорректируйте питание, запишитесь в спортзал или на йогу, посетите врачей. Нелишним будет и приобрести витаминный комплекс. Впереди у вас много дел, и плохое самочувствие не должно отвлекать вас от поставленных задач.

Козерог

Сегодня вероятны приятные сюрпризы в финансовой сфере. Не исключено, что начальство расщедрится на премию, вам вернут долг раньше срока или лотерейный билет, завалявшийся в сумке и купленный «ради смеха», окажется выигрышным.

Водолей

Сегодня постарайтесь держать руку на пульсе и быть в курсе всех происходящих событий. В этот день вам представится немало перспективных возможностей, и не нужно их упускать. Если расслабитесь и будете долго раздумывать, они ускользнут так же быстро, как и появились.

Рыбы