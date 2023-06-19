Стали известны даты ЕГЭ по информатике в 2023 году

19 и 20 июня состоится ЕГЭ по информатике и ИКТ. Этот экзамен участники сдают в компьютерной форме. Чтобы обеспечить всем участникам ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимые условия, расписанием предусмотрено два дня для сдачи экзамена. В Республике Коми на 19 июня был зарегистрирован 571 человек, на 20 июня — 310 человек.
Экзаменационная работа по информатике и ИКТ выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. Экзамен включает в себя 27 заданий с кратким ответом. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
При выполнении заданий участникам будут доступны на протяжении всего экзамена текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Доступ к сети "Интернет" во время экзамена запрещен. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком.
Установленный минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Результаты экзамена от 19 июня участники получат не позднее 4 июля, от 20 июня – не позднее 5 июля.