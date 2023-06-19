Стали известны даты ЕГЭ по информатике в 2023 году

19 и 20 июня состоится ЕГЭ по информатике и ИКТ. Этот экзамен участники сдают в компьютерной форме. Чтобы обеспечить всем участникам ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимые условия, расписанием предусмотрено два дня для сдачи экзамена. В Республике Коми на 19 июня был зарегистрирован 571 человек, на 20 июня — 310 человек.

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. Экзамен включает в себя 27 заданий с кратким ответом. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут (235 минут).