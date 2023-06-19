В России продлили выходные на майские праздники 2024 года

В 2024 году россияне получат четыре выходных дня на майских праздниках, вместо одного. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума. Также стало известно, какими будут выходные на Новый год, сообщает "Коммерсантъ".

В мае 2024 года россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд, считая воскресенье 28 апреля. В следующем году 1 мая выпадает на среду. К нему планируют добавить два предшествующих дня: 29 и 30 апреля. На работу россияне выйдут 2 мая.

Однако удлиненные праздники компенсируют за счет шестидневной рабочей недели. В субботу 27 апреля россияне будут работать по графику понедельника. Также в следующем году количество выходных в ноябре сократиться на один день.

По словам Министра труда, такой план обеспечит баланс между выходными и рабочими днями и не затронет новогодние праздники в грядущем году.