Сбербанк начал сбор документов для установления владельцев еврооблигаций

ПАО Сбербанк запустило процедуру установления сведений о владельцах субординированных еврооблигаций эмитента SB Capital S.A. (ISIN XS0935311240 и ISIN XS0848530977, далее — еврооблигации) путём сбора документов, подтверждающих наличие и размер обязательств по ним перед их владельцами. Процедура инициирована для осуществления выплат владельцам указанных ценных бумаг, учёт прав на которые ведётся в иностранных депозитариях.
С учётом требований российского законодательства и ограничений, наложенных иностранными государствами, для участия в процедуре держателям еврооблигаций следует заявить о наличии у них прав на выплаты по еврооблигациям, направив предварительную анкету физического или юридического лица на адрес электронной почты eurobonds@sber.ru не позднее 19 июля 2023 года. Заявление и документы, подтверждающие наличие и размер обязательств по еврооблигациям, подлежат представлению по форме и в сроки, указанные в Инструкции по сбору документов.
Выплаты будут осуществляться на рублёвые счета владельцев еврооблигаций, открытые в ПАО Сбербанк.
Данное сообщение носит исключительно информационный характер и не является обязательством (не содержит обязательства), в том числе по осуществлению выплат по еврооблигациям. Данное сообщение не является офертой и (или) предложением делать оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации или частью переговоров о заключении договора в порядке статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации для целей выплат по еврооблигациям, а также не обязывает ПАО Сбербанк осуществлять какие-либо действия или заключать какие-либо сделки в отношении еврооблигаций.