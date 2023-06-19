Сбербанк начал сбор документов для установления владельцев еврооблигаций

ПАО Сбербанк запустило процедуру установления сведений о владельцах субординированных еврооблигаций эмитента SB Capital S.A. (ISIN XS0935311240 и ISIN XS0848530977, далее — еврооблигации) путём сбора документов, подтверждающих наличие и размер обязательств по ним перед их владельцами. Процедура инициирована для осуществления выплат владельцам указанных ценных бумаг, учёт прав на которые ведётся в иностранных депозитариях.

С учётом требований российского законодательства и ограничений, наложенных иностранными государствами, для участия в процедуре держателям еврооблигаций следует заявить о наличии у них прав на выплаты по еврооблигациям, направив предварительную анкету физического или юридического лица на адрес электронной почты eurobonds@sber.ru не позднее 19 июля 2023 года. Заявление и документы, подтверждающие наличие и размер обязательств по еврооблигациям, подлежат представлению по форме и в сроки, указанные в Инструкции по сбору документов.