Полиция Сыктывкара вернула украденный кларнет стоимостью более ста тысяч рублей

В столице Коми обокрали студента музыкального колледжа. У него похитили дорогой музыкальный инструмент, который молодой человек оставил на скамье в центре города.
В какой-то момент кейс с инструментом заметил неизвестный, который решил прихватить его с собой с целью легкой наживы. Именно это он и сделал, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пропажу вскоре заметил и хозяин инструмента.
Поскольку на самом деле кларнет принадлежит учебному заведению, а стоит он более ста тысяч рублей, студент решил не мелить и обратился в полицию, где тут же занялись поисками подозреваемого и пропавшего имущества.
Вскоре сотрудники полиции сумели установить личность неизвестного. В этом им помогли камеры видеонаблюдения. Оказалось, что инструмент похитил пожилой сыктывкарец с криминальным прошлым. Более того, за время, что кларнет был у него, он успел продать его, правда, за совсем скромную сумму.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники нашли покупателя в одном из торговых центров Сыктывкара и изъяли у него похищенный кларнет.
Полицейские вернули директору образовательного учреждения похищенное имущество и порекомендовали студентам не оставлять ценные вещи в общественных местах.