Полиция Сыктывкара вернула украденный кларнет стоимостью более ста тысяч рублей

В столице Коми обокрали студента музыкального колледжа. У него похитили дорогой музыкальный инструмент, который молодой человек оставил на скамье в центре города.

В какой-то момент кейс с инструментом заметил неизвестный, который решил прихватить его с собой с целью легкой наживы. Именно это он и сделал, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пропажу вскоре заметил и хозяин инструмента.