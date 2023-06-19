Зарплаты в России выросли за год на 9%

В апреле 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 47 392 рубля, превысив на 9,3% значения апреля 2022-го. В 40 регионах медианная заработная плата выросла больше чем на 10%. Эти данные получены Лабораторией СберИндекса с помощью обновлённой методологии расчёта медианных заработных плат.
Самые высокие медианные зарплаты — у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых (80,9 тысяч рублей), финансах и страховании (67,8 тысяч рублей) и у специалистов по IT и связи (65,7 тысяч рублей). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере спорта, досуга и развлечений (37,8 тысяч рублей).
Больше всего выросли за год доходы у тех, кто работает на предприятиях, занятых оказанием жилищно-коммунальных услуг (17,7%).
Среди российских регионов самые высокие зарплаты отмечены в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве (97,3, тысяч рублей, 81,1 тысяч рублей и 81 тысяч рублей соответственно). Самые низкие — в Республике Ингушетии (29,5 тысяч рублей), Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках (33,2 тысяч рублей и 33,3 тысяч рублей соответственно).
Медианная заработная плата — это величина оплаты труда до уплаты НДФЛ в расчёте на одно рабочее место (получателя заработной платы), относительно которой половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина — выше.
Показатель построен на основе выплат заработной платы юридическими лицами — клиентами Сбера сотрудникам в текущем месяце (с 16-го числа текущего месяца по 15-е число следующего месяца). Медианные заработные платы рассчитаны в эквиваленте полной занятости: для этого исключаются все выплаты, размер которых ниже МРОТ (с учётом регионального размера МРОТ).
Новая методология СберИндекса учитывает границы региональных значений МРОТ и рассчитывает уровень заработной платы до уплаты НДФЛ. Пересмотренные оценки опубликованы за 2020–2023 годы по ссылке https://sberindex.ru/ru/dashboards/median-wages.
|
Виды экономической деятельности (по ОКВЭД)
|
Уровень в апреле 2023 г., рублей
|
Приросты, в % г/г
|
февраль 2023 г.
|
март 2023 г.
|
апрель 2023 г.
|
Услуги ЖКХ
|
54 051
|
14,9
|
8,7
|
17,7
|
Обрабатывающие производства
|
52 693
|
15,7
|
16,0
|
15,5
|
Добыча полезных ископаемых
|
80 892
|
10,0
|
9,7
|
14,7
|
Государственное управление
|
55 022
|
13,8
|
13,6
|
13,5
|
ИТ и связь
|
65 706
|
10,6
|
11,9
|
13,2
|
Транспортировка и хранение
|
56 240
|
14,2
|
9,8
|
12,3
|
Сельское хозяйство
|
41 490
|
16,9
|
14,9
|
12,1
|
Водоснабжение
|
41 946
|
16,1
|
13,5
|
12,0
|
Строительство
|
57 961
|
15,0
|
10,8
|
10,6
|
Все отрасли
|
47 392
|
12,4
|
10,8
|
9,3
|
Здравоохранение
|
41 038
|
9,4
|
8,1
|
9,1
|
Гостиницы и общепит
|
35 402
|
15,2
|
16,5
|
8,9
|
Административная деятельность
|
37 565
|
12,4
|
13,5
|
8,9
|
Научная и проф. деятельность
|
63 749
|
9,2
|
8,2
|
7,3
|
Образование
|
38 509
|
11,0
|
7,1
|
6,5
|
Торговля
|
44 686
|
9,9
|
6,7
|
5,8
|
Финансы и страхование
|
67 774
|
5,4
|
2,7
|
4,9
|
Спорт и досуг
|
37 776
|
8,6
|
4,6
|
3,5
|
Операции с недвижимостью
|
39 004
|
9,4
|
7,2
|
1,2
СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более 20 индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования Лаборатории СберИндекса. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.