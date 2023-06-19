Зарплаты в России выросли за год на 9%

В апреле 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 47 392 рубля, превысив на 9,3% значения апреля 2022-го. В 40 регионах медианная заработная плата выросла больше чем на 10%. Эти данные получены Лабораторией СберИндекса с помощью обновлённой методологии расчёта медианных заработных плат.

Самые высокие медианные зарплаты — у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых (80,9 тысяч рублей), финансах и страховании (67,8 тысяч рублей) и у специалистов по IT и связи (65,7 тысяч рублей). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере спорта, досуга и развлечений (37,8 тысяч рублей).