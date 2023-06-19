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Черная полоса: Глоба предрекла одному из знаков настоящий град ударов с 19 июня

Черная полоса: Глоба предрекла одному из знаков настоящий град ударов с 19 июняСкриншот из видео

Уважаемый астролог Тамара Глоба дала прогноз с 19 июня 2023 года. Оказалось, что в этот период начнётся чёрная полоса для людей, которые родились под знаком Рыбы.

В этот период у представителей этого знака зодиака будет много работы, что может повлиять на их здоровье. Специалист предупреждает, что другие трудности также могут возникнуть. В середине месяца ожидаются финансовые проблемы, а также есть риск получить серьезную травму в неожиданной ситуации, пишет sportkp.

Ранее Тамара Глоба поделилась информацией о том, какие знаки зодиака получат мощный поток удачи, начиная с 18 июня. Эти счастливчики смогут ощутить благоприятные изменения в различных сферах жизни.

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