Черная полоса: Глоба предрекла одному из знаков настоящий град ударов с 19 июня

Уважаемый астролог Тамара Глоба дала прогноз с 19 июня 2023 года. Оказалось, что в этот период начнётся чёрная полоса для людей, которые родились под знаком Рыбы.

В этот период у представителей этого знака зодиака будет много работы, что может повлиять на их здоровье. Специалист предупреждает, что другие трудности также могут возникнуть. В середине месяца ожидаются финансовые проблемы, а также есть риск получить серьезную травму в неожиданной ситуации, пишет sportkp.