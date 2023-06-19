Домклик Сбера: За год популярность ипотеки для самозанятых выросла почти в два раза

Аналитики Домклик проанализировали востребованность ипотеки у самозанятых россиян. С момента запуска этой программы в Сбере объём выдач по ней составил 7,6 миллиардов рублей, причём в мае 2023 года он на 85% превысил показатель мая 2022-го.

Напомним, что Сбер запустил программу ипотеки для самозанятых в 2019 году. По программе можно приобрести первичное и вторичное жильё, дом, землю, гараж, машино-место и кладовую. Кроме того, самозанятым доступны такие льготные программы, как "Господдержка", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека". Процентные ставки по базовым программам начинаются от 10,9% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 5,7%. Минимальный первоначальный взнос — 15%, а максимальный срок кредита — 30 лет.