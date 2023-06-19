Домклик Сбера: За год популярность ипотеки для самозанятых выросла почти в два раза

Аналитики Домклик проанализировали востребованность ипотеки у самозанятых россиян. С момента запуска этой программы в Сбере объём выдач по ней составил 7,6 миллиардов рублей, причём в мае 2023 года он на 85% превысил показатель мая 2022-го.
Напомним, что Сбер запустил программу ипотеки для самозанятых в 2019 году. По программе можно приобрести первичное и вторичное жильё, дом, землю, гараж, машино-место и кладовую. Кроме того, самозанятым доступны такие льготные программы, как "Господдержка", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека". Процентные ставки по базовым программам начинаются от 10,9% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 5,7%. Минимальный первоначальный взнос — 15%, а максимальный срок кредита — 30 лет.
Обычно самозанятые берут ипотеку на вторичное жильё: доля таких кредитов в общем количестве выдач превышает 93%. На первичное жильё берётся только 7% таких ипотек.
Аналитики Домклик отмечают, что в 2023 году наибольшим спросом ипотека для самозанятых пользуется в Московской области, где выдано кредитов на 100 миллионов рублей. Далее идут Москва (71 миллионов рублей) и Краснодарский край (43 миллионов рублей).
По данным за май 2023 года, средняя сумма жилищного кредита у самозанятого россиянина — 3,7 миллионов рублей. Это на 37% больше, чем средняя сумма кредита на вторичное жильё по базовой программе (2,7 миллионов рублей), и на 27% меньше, чем на первичное жильё по базовой программе (5,1 миллионов рублей).
51% заёмщиков — женщины, 49% — мужчины. Программа наиболее популярна у людей 31–40 лет: на них приходится 50% выдач.
Подать заявку на ипотеку для самозанятых и получить решение всего за пару минут можно онлайн на Домклик.