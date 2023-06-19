Сыктывкарец пытался выбить долги с помощью молотка

В Сстолице Коми признали виновным 46-летнего неоднократно судимого местного жителя. Теперь еЕму предстоит отправиться в колонию за то, что он избил знакомого молотком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 4 марта. Пьяный мужчина решил помочь другу помочь получить долг в размере 4 тысяч рублей, хотя его об этом не просили. У сыктывкарца была неприязнь к должнику. Он потребовал вернуть деньги. Далее злоумышленник как минимум четыре раза ударил знакомого молотком по голове. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.