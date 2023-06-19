В центре Сыктывкара изменился режим работы светофора

В столице Коми решили изменить режим работы одного из светофоров. При этом были учтены предложения горожан, которые были недовольны организацией дорожного движения в период ремонта коммунальных сетей.
Речь идет о режиме светофора на перекрестке улиц Первомайской и Коммунистической. Сейчас ПАО "Т Плюс" ведет ремонт по Первомайской по обе стороны от Коммунистической. В связи с этим проезд возможен только от "кольца" до ЦУМа по прямой, без возможности свернуть на перекрестке.
По результатам обследования, проведенного специалистами транспорта и связи, оказалось, что есть еще одно решение, способное увеличить пропускную способность улицы Коммунистической. Для этого понадобилось исключить фазу для поворота на улицу Первомайскую. Это оказалось удобнее и для пешеходов, ведь теперь они могут перейти перекресток значительно быстрее.
Предложение уже передали дорожникам для реализации. Они перенастроили светофор на две фазы: пропуск транспорта по Коммунистической и пропуск пешеходов.