В центре Сыктывкара изменился режим работы светофора

В столице Коми решили изменить режим работы одного из светофоров. При этом были учтены предложения горожан, которые были недовольны организацией дорожного движения в период ремонта коммунальных сетей.

Речь идет о режиме светофора на перекрестке улиц Первомайской и Коммунистической. Сейчас ПАО "Т Плюс" ведет ремонт по Первомайской по обе стороны от Коммунистической. В связи с этим проезд возможен только от "кольца" до ЦУМа по прямой, без возможности свернуть на перекрестке.