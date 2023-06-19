Летнего тепла не ждите: синоптики ЦГМС по Коми рассказали, когда закончится холод

В Коми в ближайшее время не ожидается летнего тепла. Об этом журналисту издания “Про Город Сыктывкар” сообщил заместитель начальника гидрометеопрогнозов региона.
В Республике Коми до 23 июня сохранится прохладная дождливая погода. По данным синоптиков ЦГМС региона, на 19 июня температура воздуха отстает от нормы на 7 градусов.
“Пока у нас не ожидается температуры выше +20 градусов. Во второй половине недели столбики термометров будут приближаться к +20 градусов. На выходных ожидается небольшой дождь, местами грозы. Температура прогреется до +18…+20 градусов”, — отметила замначальника гидрометеопрогнозов Ирина Горбатова.
Такой холод возник из-за потока северных воздушных масс и арктического воздуха.