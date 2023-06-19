По маршруту Сыктывкар – Микунь будет курсировать настоящий паровоз

Пригородный поезд по маршруту Сыктывкар – Микунь со 2 по 30 августа будет курсировать на паровозной тяге. Об этом сообщили в "РЖД".

Пригородный поезд назначен на летний период, рейсы совершает через день. В июне и июле он курсирует на тепловозной тяге. Из Сыктывкара поезд отправляется в 9.40, в обратном направлении – в 17.05. По пути в Микунь поезд делает остановки в Эжве, Усть-Выми, на 26-м км. В обратном направлении останавливается на 26-м км, в Усть-Выми, Эжве и Човью.