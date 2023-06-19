Врач-педиатр развеяла самые известные приметы о детском здоровье

Врач-педиатр Марина Калашникова рассказала порталу doctorpiter.ru, какие из суеверий, касающихся маленьких детей, абсолютные мифы, а в каких есть здравый смысл.



Первое купание: в ванночку надо положить серебряный предмет, но не крестик.

С одной стороны, ионы серебра обеззараживают воду и придают ей целебные свойства. Например, если помыть руки такой водой, то на ней быстрее заживут мелкие царапины. Однако, за пять минут до купания класть в ванну серебро бессмысленно, оно должно пролежать в воде не меньше суток. И на целую ванночку должна быть не одна маленькая серебряная ложка. Наконец, серебряное изделие перед этим должно вытирать до блеска.



Балдахин над кроватью защищает от злых духов. Задача балдахина — спрятать ребенка от яркого солнца, насекомых, шерсти животных, пыльцы растений. Вот и все.



Зеркало у детской кроватки приводит к плохому сну. Педиатр Калашникова согласна, что отражение будет лишней эмоциональной нагрузкой для ребенка, а грудному помешает спокойно адаптироваться к миру.



Если ребенок увидит себя в зеркале до года, то поздно заговорит: