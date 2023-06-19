Республика Коми расширит торгово-экономическое сотрудничество с Индией

В рамках ПМЭФ, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, глава Коми Владимир Уйба обсудил с руководством некоммерческого партнерства "Индийский Бизнес Альянс" перспективы развития торгово-экономических отношений между регионом и Индией. Информация об этом появилась на официальном сайте Правительства региона.

По мнению Владимира Уйбы, потенциал для выгодного сотрудничества между Индией и Коми имеют сразу несколько отраслей, в том числе деревообрабатывающая, химическая, легкая и пищевая промышленности, а также сферы высокотехнологичного оборудования, медицинских услуг и фармацевтики. На переговорах не исключили возможным бизнес-миссию правительства Коми в страну, а после встречные визиты партнеров в северный край.