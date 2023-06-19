В Коми врачи зарабатывают в среднем 113 тысяч рублей в месяц

В Коми средняя заработная плата врачей в минувшем году достигла 113,5 тысяч рублей, тогда как медперсонал получал вдвое меньше - в среднем 57,6 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал Комистат, приурочив сообщение ко Дню медицинского работника, который в России праздновали вчера, 18 июня.



Как сообщили в ведомстве, в больницах региона работает почти четыре тысячи врачей и около 11 тысяч среднего медицинского персонала. Больше всего кадров не хватает в Удорском районе - здесь на 10 тысяч человек приходится только 17 врачей. Ожидаемо лучше всего с медработниками дела обстоят в столице региона - 89 специалистов на 10 тысяч пациентов.



Отметим, в Коми трудоустроено почти 1000 врачей-терапевтов, хирургов и педиатров - втрое меньше. Диагностикой и лечением глазных заболеваний в регионе занимаются только 88 врачей.