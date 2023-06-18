"Совы" живут меньше "жаворонков": ученые объяснили в чем причина

Изучение вопроса почему полуночники обладают меньшей продолжительностью жизни заняло около 40 лет. Специалисты выяснили, что у «сов» чаще встречается пристрастие к табаку и алкоголю, сообщает newizv.ru.

Эксперты опубликовали результаты своего исследования, которое может ответить на вопрос: почему люди хронотипа «совы» живут по статистике меньше, чем люди хронотипа "жаворонки". Бодрствование в ночное время не стало основной причиной ранних смертей. Ученые выяснили, что именно «совы» больше зависимы от вредных привычек, которые оказывают губительное воздействие на организм.