Онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки

Онкологи во многих странах мира отмечают то, что рак толстой кишки все чаще встречается у пациентов моложе 50 лет, а также становится более распространенным заболеванием.
На данный момент больше всего пациентов с раком толстой кишки выявлено в США, пишет Super. Поэтому американские ученые много уделяют внимания изучению этого заболевания. Они проводят исследования, целью которых является установить причины этого заболевания.
Исследователи из Кливлендского университета пришли к выводу, что рак толстой кишки очень зависит от питания. Они выявили два продукта, которые провоцируют это заболевание.
По словам ученых, такими продуктами являются красное мясо и сахар. Поэтому исследователи рекомендуют минимизировать употребление сахара, а лучше вообще отказаться от него. Если же говорить о мясе, то стоит выбирать нежирные сорта мяса, и варить или запекать его.