Онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки

Онкологи во многих странах мира отмечают то, что рак толстой кишки все чаще встречается у пациентов моложе 50 лет, а также становится более распространенным заболеванием.

На данный момент больше всего пациентов с раком толстой кишки выявлено в США, пишет Super. Поэтому американские ученые много уделяют внимания изучению этого заболевания. Они проводят исследования, целью которых является установить причины этого заболевания.