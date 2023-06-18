Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки

Онкологи назвали два продукта, провоцирующих рак толстой кишки

Онкологи во многих странах мира отмечают то, что рак толстой кишки все чаще встречается у пациентов моложе 50 лет, а также становится более распространенным заболеванием.

На данный момент больше всего пациентов с раком толстой кишки выявлено в США, пишет Super. Поэтому американские ученые много уделяют внимания изучению этого заболевания. Они проводят исследования, целью которых является установить причины этого заболевания.

Исследователи из Кливлендского университета пришли к выводу, что рак толстой кишки очень зависит от питания. Они выявили два продукта, которые провоцируют это заболевание.

По словам ученых, такими продуктами являются красное мясо и сахар. Поэтому исследователи рекомендуют минимизировать употребление сахара, а лучше вообще отказаться от него. Если же говорить о мясе, то стоит выбирать нежирные сорта мяса, и варить или запекать его.

...

  • 0

Популярное

Последние новости