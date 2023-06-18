Неожиданные перемены: гороскоп на неделю с 12 по 18 июня для всех знаков зодиака

ОВЕН. На работе постарайтесь не конфликтовать с начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, это вам зачтется. В выходные веселитесь от души, только постарайтесь не растратить сразу все свои денежные запасы. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ. Вам придется разгребать рутину. Будет трудно, однако награда не замедлит явиться вместе с материальным успехом, который вполне вероятен. Прислушивайтесь к новой информации, но тщательно проверяйте ее и если она не искажена, вы сможете применить полученные сведения в работе.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны при общении с коллегами. Прежде чем принять важное решение, внимательно все обдумайте – и тогда у вас обязательно все получится. Вам лучше не встречаться с начальством, а тем более пытаться что-то ему доказывать. Выходные лучше провести за городом, это позволит восстановить затраченные силы.

Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день – понедельник.

РАК. Вы будете настолько сильны и оптимистичны, что препятствий для вас просто не будет существовать. Вы сметете их со своего пути, даже не обратив внимания. Будьте предельно внимательны с деньгами и ценными бумагами, так как высока вероятность обманов и краж. Если ваши близкие чего-то не понимают, подождите, пока они сами спросят у вас совета. В выходные вам просто необходим активный отдых.

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.

ЛЕВ. Вам будет важно уметь налаживать контакты и поддерживать хорошие отношения с людьми. Вам начнут поступать предложения связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно. В выходные дни общение с близкими людьми подарит вам огромный заряд положительной энергии.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.

ДЕВА. Вы можете совершить почти невозможное, но стоит призадуматься, стоит ли это делать. Окружающие люди будут выказывать вам симпатию, помогать и поддерживать вас. Выходные – удачное время для разгребания накопившейся домашней рутины.

Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – суббота.

ВЕСЫ. Вы будете находиться в центре внимания и событий. Вы почувствуете прилив новых жизненных сил, появятся отличные идеи. В выходные у вас обострится интуиция, которая позволит успешно справляться с накопившимися проблемами, в том числе и теми, которые кажутся неразрешимыми.

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН. Вы покажете окружающим блистательный пример профессионализма. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важной, ну прямо-таки волшебной для вас информации. В выходные не забывайте не только о самых близких, но и о дальних родственниках.

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – среда.

СТРЕЛЕЦ. Вас увлечет ветер перемен. Он будет подталкивать вас к свершениям в различных сферах. Очень важно для вас сейчас умение сосредоточиться и успеть быть на нужном месте в нужное время. Родственники могут обратиться к вам с наболевшей проблемой, постарайтесь им помочь.

Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

КОЗЕРОГ. Удача будет благосклонна к вам, многие дела благополучно завершатся в вашу пользу. Не следует показывать окружающим степень своей уязвимости, вашей слабыми местами могут воспользоваться. Выходные дни есть шанс провести в комфортной расслабляющей обстановке.

Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ. Нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с самыми близкими друзьями. Желательно не строить грандиозных планов. Избежать многих конфликтов вам поможет мудрость и уступчивость. Старый друг поможет совершить вам карьерный скачок. Родственники могут создать непредвиденные ситуации, разруливать которые придется вам.

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

РЫБЫ. Нынче вы можете раскрыть свои способности и ярко проявить свою широкую и талантливую натуру. Удача будет сопутствовать вам во многом. Выходные – прекрасное время для разрушения всего ненужного и устаревшего, а также для созидания нового.