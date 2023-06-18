Гороскоп на 18 июня 2023 года: планирование дел и неожиданная поддержка

ОВЕН. В первой половине этого дня не стоит рассчитывать на полную ясность обстановки. Вероятны обманы или введения в заблуждение, отсутствия нужных людей. Вторая половина дня усилит эмоциональность, увеличит тягу к дому и семье. ТЕЛЕЦ. Сегодня звезды советуют отложить насущные дела на вторую половину дня. Если вы в заботах уже с утра, желательно свести к минимуму долгосрочные решения, связанные с будущим. Вечером возможен противоречивый результат в мелких повседневных делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Сегодня следует отказаться от активности в первой половине дня. Это время неясности задач и смутности желаний. Легко проспать или опоздать. Вечером будьте внимательнее, делая покупки и ведя финансовые дела.

РАК. Многие представители знака лишь во второй половине суток преодолеют рассеянность или сонливость, обретут способность объективно оценивать обстановку. Приятным бонусом вечера может оказаться неожиданная поддержка.

ЛЕВ. Сегодня звезды не советуют форсировать события — велика вероятность упустить что-то важное. Особенно критична в этом отношении первая половина дня. Вторая половина дня подходит для сознательного уединения.

ДЕВА. Стоит быть внимательнее в силу запутанных обстоятельств можно не только ошибиться в мелочах, но и допустить грубую стратегическую ошибку. Лучше не общаться с начальством, не подписывать документы.

ВЕСЫ. Вам стоит начать этот день с внимания к духовной стороне вещей. Можно позволить себе перерыв в путешествии, активном общении и учебном процессе. Приступать к планированию и выполнению конкретных задач лучше во второй половине дня.

СКОРПИОН. Лучше отложить все дела в первой половине дня или соблюдать в них осторожность. Источником проблем может стать нечестность, забывчивость, небрежность или смутная внешняя обстановка. Вторая половина дня поможет наверстать упущенное, подарит моральную поддержку.

СТРЕЛЕЦ. Стоит отложить любые значимые встречи и диалоги. По возможности, лучше не отправляться в это время в путь, не проводить совещания и не оформлять документы, особенно связанные с домом.

КОЗЕРОГ. Звезды подсказывают, что сегодня непродуктивна первая половина дня. В это время не стоит рассчитывать на чужую честность и дисциплинированность. Велика вероятность ошибок даже в мелких простых делах и повседневных контактах.

ВОДОЛЕЙ. Стоит помнить, что это время неопределенности. Оно позволяет никуда не спешить, расслабиться. Звезды советуют не опережать события и отдыхать, так как с приближением вечера ситуация изменится.