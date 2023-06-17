В Коми подорожали сахар, молоко и хлеб

В Коми за неделю подорожали ряд продуктов. Актуальную статистику предоставил Комистат. Так за прошедшие семь дней выросли в цене черный чай — на 5,2%, сосиски и сардельки — на 5,1%. Также сильно подорожал хлеб, сахар, молоко и мясо куры — в среднем на 1,9%.

Кроме того снизились цены на вареные колбасы — на 9,1%, говядину — на 2,8%, гречку — почти на 3%, стали дешевле яйца и мука — на 1,7%.

Выросли цены на овощи и фрукты: картофель стал дороже на 12,2%, свекла на 10,6%, морковь на 8,6%, лук подорожал на 7%, помидоры на 6%.

Также корма для животных стали дороже на 8%. Из товаров первой необходимости наблюдается рост цен на зубные пасты — на 4,5%, мыло — на 2,5%, стиральные порошки — на 2%.