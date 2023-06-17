Турагентство не захотело возвращать жителю Коми деньги

Жительница города Ухта написала исковое заявление в суд с иском о возврате аванса, который она ранее перечислила за путевку, но решила отказаться от тура.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, женщина из Ухты забронировала путевку в одном из турагентств и внесла предоплату в 69 тысяч рублей. Через два месяца она решила аннулировать бронирование и вернуть свой аванс, написав письмо в адрес компании. Однако турагентство не спешило возвращать деньги. Женщина направила претензию, но компания также промолчала.