Турагентство не захотело возвращать жителю Коми деньги

Жительница города Ухта написала исковое заявление в суд с иском о возврате аванса, который она ранее перечислила за путевку, но решила отказаться от тура.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, женщина из Ухты забронировала путевку в одном из турагентств и внесла предоплату в 69 тысяч рублей. Через два месяца она решила аннулировать бронирование и вернуть свой аванс, написав письмо в адрес компании. Однако турагентство не спешило возвращать деньги. Женщина направила претензию, но компания также промолчала.
После этого женщина обратилась в суд с иском о взыскании предоплаты. Она пыталась вернуть 69 тысяч рублей, также неустойку с такой же суммой и компенсацию вреда в размере 10 тысяч рублей.
Компания вернула все деньги женщине после ее обращения в суд, однако в отношении турагентства началось разбирательства. Суд взыскал с компании проценты за пользование чужими деньгами и компенсацию за моральный вред в пользу женщины.