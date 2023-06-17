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Турагентство не захотело возвращать жителю Коми деньги

Турагентство не захотело возвращать жителю Коми деньгиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жительница города Ухта написала исковое заявление в суд с иском о возврате аванса, который она ранее перечислила за путевку, но решила отказаться от тура.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, женщина из Ухты забронировала путевку в одном из турагентств и внесла предоплату в 69 тысяч рублей. Через два месяца она решила аннулировать бронирование и вернуть свой аванс, написав письмо в адрес компании. Однако турагентство не спешило возвращать деньги. Женщина направила претензию, но компания также промолчала.

После этого женщина обратилась в суд с иском о взыскании предоплаты. Она пыталась вернуть 69 тысяч рублей, также неустойку с такой же суммой и компенсацию вреда в размере 10 тысяч рублей. 

Компания вернула все деньги женщине после ее обращения в суд, однако в отношении турагентства началось разбирательства. Суд взыскал с компании проценты за пользование чужими деньгами и компенсацию за моральный вред в пользу женщины.
 

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