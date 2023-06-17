Не будете успевать тратить: Володина назвала главного счастливчика второй половины июня

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина назвала главного счастливчика второй половины этого месяца. По ее словам, огромная финансовая удача будет у представителей огненной стихии — Львов.

Львы приложили титанический труд, потратили много ресурсов, сил и энергии, однако больших результатов это не приносило. Как заявила астролог, с 16 июня это существенно изменится. Однако время ограничено.