Тельцов могут обманут, а Рыбы примут важное решение: гороскоп на 17 июня

ОВЕН. Сегодня звезды советуют не сидеть без дела, обстоятельства позволяют выполнить несколько задач параллельно. Это подходящее время для общения и разъездов. Важные хлопоты не стоит откладывать на вечер. ТЕЛЕЦ. В эти сутки следует сохранять внимательность в текущих делах и контактах — особенно, если их интересы тесно связаны с материальной стороной дел. Хорошо спланированные занятия обещают пройти без осложнений. Не стоит полагаться на малознакомых людей и слепо дарить свою дружбу.

БЛИЗНЕЦЫ. Сегодня способны поспевать во всех делах благодаря своей ловкости, гибкости и общительности. Пик их энергетического взлета придется на утренние часы, которые им и стоит использовать для наиболее важных из своих дел. Чем ближе вечер, тем выше вероятность искажения перспективы.

РАК. Звезды советуют оставаться в информационном поле, но быть разборчивее в источниках информации — иначе их ждет беспорядок или серия сомнений в текущих делах. Не стоит откладывать на вечер важные командировки и встречи. Возрастет риск устать и запутаться.

ЛЕВ. Вам стоит помнить, что сегодня легко искажается перспектива. Есть риск коллективных иллюзий. Ничто не мешает общаться с друзьями и вести дела с нужными людьми, но не стоит всецело полагаться на их честность. Лучше не спешить с утверждением планов, а просто их обсуждать и рассматривать различные варианты.

ДЕВА. Придерживайтесь своих планов, следуйте профессиональному долгу, партнерским обязательствам и служебному расписанию. При этом лучше ограничиться самыми необходимыми по ситуации делами и, по возможности, перенести их на утро.

ВЕСЫ. Время подвести некоторые итоги и поразмышлять над деталями полученной информации. Отправлять обязательные сообщения и отвечать на важные письма лучше в начале дня. Вечером придется включить не только знания или связи, но и чутье.

СКОРПИОН. Не следует заключать договоренности, отправляться в поездки и завязывать долгосрочные контакты. Если этого не избежать, не помешает удвоить аккуратность и осторожность. Сегодня интуиция может подвести. В текущих делах пригодятся ловкость и общительность.

СТРЕЛЕЦ. Вам стоит быть осторожнее в любом диалоге. Не тот день, когда стоит работать на доверии. Несмотря на взаимную симпатию, могут иметь место скрытые принципиальные разногласия. Не стоит спешить с выбором партнера, помощника, консультанта, арендатора.

КОЗЕРОГ. Стоит помнить о высокой вероятности помех в сегодняшних делах. Ловкость в одних направлениях может обесцениться рассеянностью в других. Возможно странное поведение питомца или подчиненного, неясный симптом недомогания. Не лучший момент для выбора помощника, места работы или клиники.

ВОДОЛЕЙ. Не затягивайте с любыми мероприятия, так как по мере приближения вечера начнет рассеиваться внимание или участятся внешние помехи. Однако ничто не мешает продолжать вплоть до ночи занятия, приносящие удовольствие. Под эту категорию вполне может подойти личная жизнь, свободное хобби или общение с детьми.