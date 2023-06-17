Сбер и ВГИК будут развивать искусственный интеллект в кинематографе

Сбер и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) заключили соглашение о сотрудничестве. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Соглашение направлено на развитие и применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в кинематографии, на совместную реализацию образовательных программ с применением современных технологий онлайн-обучения, направленных на подготовку специалистов в сфере культуры и искусства.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: "Цифровые решения и технологии Сбера сегодня применяются в самых разных сферах и даже креативных отраслях. Уверен, что наше сотрудничество с главным кинематографическим вузом страны поспособствует эффективному развитию отечественного кинематографа и даст возможность студентам изучать и использовать на практике новейшие цифровые инструменты и технологии в своей будущей творческой профессии".