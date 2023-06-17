Сбер и ВГИК будут развивать искусственный интеллект в кинематографе

Сбер и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) заключили соглашение о сотрудничестве. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВГИКа Владимир Малышев.
Соглашение направлено на развитие и применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в кинематографии, на совместную реализацию образовательных программ с применением современных технологий онлайн-обучения, направленных на подготовку специалистов в сфере культуры и искусства.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
"Цифровые решения и технологии Сбера сегодня применяются в самых разных сферах и даже креативных отраслях. Уверен, что наше сотрудничество с главным кинематографическим вузом страны поспособствует эффективному развитию отечественного кинематографа и даст возможность студентам изучать и использовать на практике новейшие цифровые инструменты и технологии в своей будущей творческой профессии".
Владимир Малышев, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК):
"Во ВГИКе на факультете анимации и мультимедиа в 2022 году была открыта Лаборатория виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Очевидно, что, для того чтобы быть успешными в профессии, сегодняшним студентам университета необходимо уметь применять на практике самые современные информационные технологии. В этом году ВГИКом, первым среди вузов творческой направленности, разработана пилотная программа профессиональной переподготовки "Режиссура интерактивных медиа и голографии" продолжительностью пять месяцев, в рамках изучения которой её выпускники получат дополнительную квалификацию в сфере ИТ. Эта программа ориентирована на студентов выпускных курсов, и её реализация позволит отрасли фильмопроизводства уже в 2023 году получить специалистов не только с высшим кинематографическим образованием, но и обладающих ИТ-компетенциями, необходимыми для развития творческой деятельности. Учитывая, что Сбер является одним из лидеров в развитии новых ИТ-решений, мы рассчитываем на расширение нашего сотрудничества и запуск ряда совместных проектов, соблюдая богатые традиции и внедряя новейшие технологии в творческий образовательный процесс".