Сбер поможет Республике Коми с цифровой и ESG-трансформацией

Сбер поможет Республике Коми осуществить цифровую и ESG-трансформацию республики с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Сбер и Правительство Республики Коми займутся внедрением и развитием технологий ИИ, включая технологии машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации, стимулированием научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых технологий и сервисов, а также формированием условий для последовательного перехода республики к модели устойчивого развития.

Стороны планируют проводить исследования и пилотировать модели машинного обучения и другие технологии ИИ в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других сферах. Предусмотрено внедрение подходов устойчивого развития и ESG в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, формирования и поддержки экологических проектов. Намечено улучшение системы подготовки и повышение квалификации персонала в области ESG и устойчивого развития, развитие волонтёрства, инклюзивных проектов и инициатив.

Также Сбер и власти республики будут развивать и внедрять цифровые технологии в работу медицинских учреждений области, оснащать "цифрой" объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, повышать финансовую и цифровую грамотность граждан, развивать локальное и ответственное предпринимательство, внедрять инструменты ответственного финансирования. Ещё один аспект соглашения — реализация инвестиционных проектов, направленных на расширение и создание новых центров социально-экономического развития с учётом принципов ответственного финансирования.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: "Как мы видим, многие регионы пока находятся в начале ESG-трансформации, но важно, что первые шаги на этом пути уже сделаны. Мы поддерживаем руководство Республики Коми в стремлении развивать ESG-практики, внедрять цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта. И мы готовы делиться своей экспертизой для того, чтобы каждый регион стал эффективной частью устойчивого развития страны".