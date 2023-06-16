Дождь со снегом: синоптики дали прогноз на выходные в Коми

На носу суббота и воскресенье, но если вы намеревались прогуляться в эти выходные, советуем вам достать из шкафа свитера и теплые носки, ведь синоптики обещают совсем не летнюю погоду.

В субботу, 17 июня, в столице Коми и районах ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер сменится на северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду. Ночная температура упадет до отметок в районе +1…+3 градусов с заморозками, а днем ожидается около +11…+13 градусов.