Дождь со снегом: синоптики дали прогноз на выходные в Коми

На носу суббота и воскресенье, но если вы намеревались прогуляться в эти выходные, советуем вам достать из шкафа свитера и теплые носки, ведь синоптики обещают совсем не летнюю погоду.
В субботу, 17 июня, в столице Коми и районах ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер сменится на северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду. Ночная температура упадет до отметок в районе +1…+3 градусов с заморозками, а днем ожидается около +11…+13 градусов.
18 июня, в воскресенье, ожидается около облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и даже снега. Ветер сохранит свое направление, но станет не таким мощным: около 5-10 метров в секунду. Ночная температура установится в районе +1…+6 градусов с вероятными заморозками до -2С. Днем ожидается всего +5…+10С, местами около +10…+15С.