В сыктывкарской колонии рассказали, как живут осужденные

8 июня члены Общественной наблюдательной комиссии Республики Коми вместе с журналистами региональных СМИ посетили исправительную колонию №25 в Сыктывкаре. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, в каких условиях живут осужденные, где они работают и чем еще занимаются.

Пресс-тур в исправительное учреждение организовали к 15-летию со дня подписания Федерального закона о создании Общественных наблюдательных комиссий по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.

Сотрудники рассказали, что посетить колонию можно только по специальному разрешению — без него никому туда не попасть.

В исправительное учреждение запрещено проносить колюще-режущие предметы, все виды оружия, деньги, ценные вещи, алкоголь и любые изделия на спиртовой основе,

зажигалки, технику, телефоны, металлические предметы, ценные бумаги, инструменты и многое другое. Технику для видео- и фотосъемки разрешается проносить только сотрудникам СМИ по специальному допуску.

В сопровождении старшего инспектора группы по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Ларисы Блиновой и временно исполняющего обязанности начальника ИК-25 Евгения Лыткина правозащитники и представители СМИ посетили основные объекты учреждения — швейные цеха, столовую, мастерскую, медицинскую часть, спальные помещения и магазин.

Осужденные в колонии могут полноценно работать, учиться и вести здоровый образ жизни. Для этого созданы все условия — организованы рабочие места в швейном цеху, столовой, в мастерских с деревообрабатывающими и металлообрабатывающими станками. Как сообщили сотрудники колонии, в ИК-25 трудоустроены 100% осужденных от числа трудоспособных.

Осужденные работают по восемь часов — либо в дневную, либо в ночную смену. Они шьют одежду, мастерят изделия из дерева и металла, а также пекут хлеб и готовят другую пищу. В свободное время они могут отдыхать, например, смотреть телевизор. Для занятий спортом предусмотрены спортивные уголки в каждом отряде, футбольное поле и хоккейная коробка. Осужденные рассказали, что работа им нравится, по зарплате и условиям труда замечаний нет.

Для осужденных также организованы специальные места для разогрева и приема пищи. В ИК-25 предусмотрена вся необходимая техника и бытовые принадлежности — телевизор, стиральная машина, холодильник, посуда.

В колонии есть даже магазин. Там можно приобрести молочные и мясные продукты, фрукты, овощи, сладости, бакалею, бытовые принадлежности и другие необходимые вещи.

Каждое утро перед завтраком все осужденные отправляются на зарядку. Общая физическая подготовка — неотъемлемая часть в распорядке их дня.

В столовой колонии довольно полноценное и разнообразное меню. На завтрак — каша, на обед — пюре с мясом, салат и компот, а на ужин обычно дают рыбу с гарниром.

Завтрак — с 6:30 до 8:00, обед — с 11:30 до 13:00, а ужин — с 17:00 до 18:00.

Как отметили правозащитники, к питанию уже несколько лет серьезных претензий нет. Кроме того, в колонии применяется порционная раскладка еды, которая позволяет отказаться от каких-либо продуктов по религиозным или иным соображениям.

“Во вторых блюдах осужденных гарнир в одной тарелке, а мясо в другой. Это позволяет осужденному видеть мясо и самостоятельно решать хочет он или нет употреблять его в пищу по каким-либо причинам и соображениям. Сейчас такая система организована не только в ИК-25, но и в других колониях. Это по большому счету снимает социальную напряженность в отношении приема пищи, например, у мусульман или у вегетарианцев”, — прокомментировал председатель религиозной организации мусульман Сыктывкара Рифкат Аминев.

В спальных помещениях осужденных с инвалидностью стоят одноярусные кровати с матрасами. В комнатах, где не живут люди с ограниченными возможностями, стоят как одноярусные, так и многоярусные спальные места.

Один из осужденных рассказал правозащитникам, что хотел бы поменять свою группу инвалидности — этот вопрос сейчас решается. Кроме этого никаких претензий к условиям содержания у заключенных не возникло.

В колонии также располагается медицинская часть, куда осужденные могут обратиться по любым вопросам здоровья. Там есть иммунологическая лаборатория, стоматологический и рентгенологический кабинеты, а также кабинет ультразвуковой диагностики.

По словам председателя общественной наблюдательной комиссии, проверки по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания играют важную роль в обществе: