"Народный контроль: сыктывкарцам рассказали, куда обращаться по поводу перекрытых дорог

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивают пробки из-за перекрытых дорог, и неосторожные подростки на машинах, а кто-то жалуется на работу Жилкомхоза и отсутствие пешеходных дорожек. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.
Про подростков:
"10 июня в районе 15 часов дня, на пересечении улиц Советская и Пушкина, эти малолетки на машине чуть не совершили наезд на людей, стоявших на перекрестке. Хорошо им помешал бордюр и знак! Слава Богу никто не пострадал! Надеюсь вас поймала полиция, и посадила, хотя бы на 15 суток!"
Ответ мэрии:
“Обращаемся к автору поста и тем гражданам, которые окажутся в подобной ситуации: не ленитесь, пожалуйста, сообщайте о подобных действиях водителей в ГИБДД по номеру 102, 112 или (8212) 28-28-03. На место сразу точно выедет экипаж, разберется в ситуации, при необходимости запросят записи с камер видеонаблюдения и, при выявлении нарушений, примут меры административного воздействия. По фото, к сожалению, практически невозможно достоверно оценить, что произошло. Убеждены, что если будет больше неравнодушных граждан сообщать о нарушениях, то в будущем ситуация на дорогах станет гораздо лучше”.
Про раскопки:
"В Эжве рабочие пришли, раскопали, поставили ограждение, а вода горячая как текла, так и бежит дорожкой вольной. Жилкомхоз, вы когда-нибудь будете работать по заявкам жильцов? Общедомовой счетчик тикает вообще-то".
Ответ мэрии:
“Если имеется в виду адрес улица Мира, 39, то работы по устранению аварии после гидравлических испытаний теплосетей предприятием "Жилкомхоз" завершены, авария устранена. Работы по восстановлению территории будут проведены до 15 июля, пока объект будет находиться за ограждением”.
Про дорожку:
"На фото дорожка для школьников. Больше она похожа на полосу препятствий. Как узнать, что за стройка началась в микрорайоне Орбита около дома №12 по улице Малышева? Дети идут по проезжей части и жмутся к забору. Там есть знак для пешеходов, но водители его не соблюдают".
Ответ мэрии:
“Благодарим за сигнал. Подключим наших специалистов. Они актуализируют информацию о том, какие работы проводятся на этом участке, уточнят сроки их завершения, осмотрят участок. Это займет некоторое время. С комментарием вернемся в течение недели”.
Про перекрытые дороги:
"Все дороги перекрыты! Остановок и так толком нет. Да еще и машины на временных остановках ставят! "
Ответ мэрии:
“Обращаемся к автору поста и тем гражданам, которые окажутся в подобной ситуации: не ленитесь, пожалуйста, сообщайте о подобных действиях водителей в ГИБДД по номеру 102, 112 или (8212) 28-28-03. На место сразу же выедет экипаж, разберется в ситуации и, при выявлении нарушений, примут меры административного воздействия к водителям. Убеждены, что если будет больше неравнодушных граждан сообщать о нарушениях, то ситуация на дорогах станет гораздо лучше”.
Про парковку:
"Когда у нас в городе будут следить за парковками и местами для инвалидов?! Почему каждый раз, приезжая в кардиоцентр, я должна ребенка-инвалида тащить на руках за километр! Вот на фото, например, черная машина без знака стоит”.
Ответ мэрии:
“Обращаемся к автору поста и тем гражданам, которые окажутся в подобной ситуации: не ленитесь, пожалуйста, сообщайте о подобных действиях водителей в ГИБДД по номеру 102, 112 или (8212) 28-28-03. На место сразу же выедет экипаж, разберется в ситуации и, при выявлении нарушений, примут меры административного воздействия к водителям. Убеждены, что если будет больше неравнодушных граждан сообщать о нарушениях, то ситуация на дорогах станет гораздо лучше”.