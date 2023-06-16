"Народный контроль: сыктывкарцам рассказали, куда обращаться по поводу перекрытых дорог

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивают пробки из-за перекрытых дорог, и неосторожные подростки на машинах, а кто-то жалуется на работу Жилкомхоза и отсутствие пешеходных дорожек. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.

Про подростков:

"10 июня в районе 15 часов дня, на пересечении улиц Советская и Пушкина, эти малолетки на машине чуть не совершили наезд на людей, стоявших на перекрестке. Хорошо им помешал бордюр и знак! Слава Богу никто не пострадал! Надеюсь вас поймала полиция, и посадила, хотя бы на 15 суток!"

Ответ мэрии: