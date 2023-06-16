"Грядет большая опасность": Василиса Володина предупредила россиян об опасной дате в июне

Популярная в России астролог Василиса Володина заявила об опасной дате в июне. По ее словам, россиянам следует быть предельно осторожными 15 и 16 июня. Дело в том, что проблемы в эти дни могут быть внезапными, а последствия могут иметь далеко идущие.

И главное, на что следует обратить внимание - обещания, которые вы кому-либо даете или будете давать в указанные дни.