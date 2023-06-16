"Грядет большая опасность": Василиса Володина предупредила россиян об опасной дате в июне

Популярная в России астролог Василиса Володина заявила об опасной дате в июне. По ее словам, россиянам следует быть предельно осторожными 15 и 16 июня. Дело в том, что проблемы в эти дни могут быть внезапными, а последствия могут иметь далеко идущие.
И главное, на что следует обратить внимание - обещания, которые вы кому-либо даете или будете давать в указанные дни.
"Будьте осторожны в обещаниях, чтобы не взять на себя лишнего и не огрести чьей-то обиды. Взвешенно оценивайте свое свободное время и силы", – рекомендует астролог.
По ее словам, без пустых лишних обещаний не будет рисков для возникновения проблем. В противном случае вероятны большие осложнения в отношениях с родными и коллегами, с партнерами и друзьями.