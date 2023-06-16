"Дикий ангел" 25 лет спустя: в сети показали, как сейчас выглядят герои культового сериала

Много лет назад на экраны вышел один из самых популярных сериалов 2000-х годов — "Дикий ангел". Многие из нас помнят эту 270-серийную историю о любви горничной и сына богача с Натальей Орейро и Факундо Арана в главных ролях.
В России этот аргентинский сериал, вышедший а 1998 году, стал культовым, покорив сердца зрителей образом сильной главной героини. Кстати, Наталья Орейро даже получила российское гражданство, а сериал и сейчас остается популярен в некоторых странах.
Но с тех пор минуло 25 лет и актеры, сыгравшие любимых героев, сильно изменились. А кого-то уже даже нет в живых. Как они выглядят сейчас, показал портал sport24.ru.
Виктория Онетто (Лина), 49 лет
Марсело Маццарелло (Рокки), 58 лет
Пабло Новак (Бобби), 58 лет
Габриэла Сари (Глория), 46 лет
Мариана Ариас (Андреа), 57 лет
Фернанда Мистраль (Луиза Ди Карло), 88 лет
Вероника Виейра (Виктория), 54 года
Сегундо Сернадас (Пабло), 51 год
Валерия Лорка (Марта), 55 лет
Диего Рамос (Серхио), 50 лет
Габриэль Батистута (играл самого себя), 54 года
Флоренсия Ортис (Флор), 51 год
Джино Ренни (Рамон), исполнилось бы 80 лет
Артуро Мали (Федерико Ди Карло), исполнилось бы 84 года
Норберто Диас (Дамиан), исполнился бы 71 год
Освальдо Гиди (Бернанрдо), исполнилось бы 59 лет
Лидия Ламайсон (Дона Анжелика), исполнилось бы 109 лет
Факундо Арана (Иво), 51 год
Наталия Орейро (Милагрос), 46 лет