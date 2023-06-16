"Дикий ангел" 25 лет спустя: в сети показали, как сейчас выглядят герои культового сериала

Много лет назад на экраны вышел один из самых популярных сериалов 2000-х годов — "Дикий ангел". Многие из нас помнят эту 270-серийную историю о любви горничной и сына богача с Натальей Орейро и Факундо Арана в главных ролях.

В России этот аргентинский сериал, вышедший а 1998 году, стал культовым, покорив сердца зрителей образом сильной главной героини. Кстати, Наталья Орейро даже получила российское гражданство, а сериал и сейчас остается популярен в некоторых странах.