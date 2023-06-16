Сбер представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО

На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфраструктуре клиента, но и потреблять по облачной модели, что дает возможность применять решение в компаниях с различным ИТ-ландшафтом.

Данный подход позволит бизнесу оптимизировать ресурсы и значительно ускорять релизные циклы.

Platform V Works импортозамещает популярные решения для построения производственного процесса и совместной разработки, которые в большинстве своем были представлены зарубежными вендорами, ушедшими с российского рынка. Чаще всего для этих задач использовались продукты компании Atlassian, например, Jira и Confluence. Наше решение позволяет сократить время вывода продуктов и обновлений на рынок до 7 раз.