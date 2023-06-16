Герман Греф рассказал, что нужно для построения успешного бренда

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в сессии "Отечественные бренды: новые возможности для роста", которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. В своём выступлении он рассказал о том, как построить успешный бренд и почему сейчас в России не так много отечественных брендов с общенациональной известностью.

Среди ведущих брендов мира мало российских, констатировал Герман Греф. Сбер — единственная российская компания, которая стабильно входит в топ-10 на планете по такому показателю, как сила бренда.

Почему в России мало собственных сильных брендов? Герман Греф назвал три основные причины. Во-первых, недостаточное внимание к концепции бренда в отечественном бизнес-образовании. Во-вторых, непонимание того, что бренд должен быть элементом всей корпоративной культуры компании. Нельзя достичь успеха, не построив вокруг бренда корпоративную культуру. И нельзя создание бренда делегировать кому-то другому. И в-третьих, непонимание важности управления брендом и инвестирования в него на протяжении всего жизненного цикла бренда.