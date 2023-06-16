Полицейский из Ханты-Мансийского округа раскрыл сыктывкарцу гостайну

В УФСБ по Коми возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Его подозревают в причастности к разглашению гостайны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, с декабря 2020 года по май 2021 года сотрудник, ранее обязавшийся хранить доверенные ему по службе сведения, которые составляют гостайну, передавал ее через интернет жителю столицы Коми, у которого допуска к этой информации, естественно, не было. В результате сведения о работе отдела, где служил подозреваемый, оказались доступны третьим лицам.