Владимир Уйба рассказал о переходе на биотопливо в Коми

Вчера, 15 июня, в своем выступлении на ПМЭФ глава Коми Владимир Уйба рассказал о перспективе перехода котельных региона на биотопливо. Речь идет, в том числе о пиллетах, на создание которых требуется низкокачественная древесина.

По мнению главы, мазутные котельные неизбежно устаревают и изнашиваются, тогда как модернизированное оборудование, работающее на твердом биотопливе способствует сохранению экологии и соответствует запросам потребителей.