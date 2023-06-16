Владимир Уйба рассказал о переходе на биотопливо в Коми

Вчера, 15 июня, в своем выступлении на ПМЭФ глава Коми Владимир Уйба рассказал о перспективе перехода котельных региона на биотопливо. Речь идет, в том числе о пиллетах, на создание которых требуется низкокачественная древесина.
По мнению главы, мазутные котельные неизбежно устаревают и изнашиваются, тогда как модернизированное оборудование, работающее на твердом биотопливе способствует сохранению экологии и соответствует запросам потребителей.
Около 15 миллиардов рублей направили в Коми на модернизацию действующих котельных. На первом этапе уже отработано 25 пилотных котельных в нескольких районах региона. Предприятия заменили устаревшие котлы на новые автоматические установки. А для дальнейшей реализации проекта направлена заявка в Минстрой России на выделение средств из Федерального бюджета - это примерно 1,8 миллиардов рублей. По расчетам специалистов, биотопливо обеспечит текущие потребности котельных. Об этом сообщили в БНК.
Добавим, в регионе ежегодно производится около 60 тысяч тонн топливных брикетов и 430 тысяч тонн пеллет. Биотполивные компании планируют в дальнейшем наращивать производственные мощности.