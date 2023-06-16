Гороскоп на 16 июня 2023 года: опасные подводные камни и творческое самовыражение

ОВЕН. Вам стоит использовать этот день для общения и даже флирта. Однако для вас откроются не все пути и виды коммуникаций. Возможно, не все в вашем окружении будут честны. ТЕЛЕЦ. Звезды советуют наслаждаться приятными гранями момента, но мыслить критичнее, когда дело касается будущего. Стоит сократить список трат или четче расставить в нем приоритеты, быть внимательнее в работе с платежными документами.

БЛИЗНЕЦЫ. Природная коммуникабельность побудит искать способы приятного общения или творческого самовыражения. Но главные события дня связаны скорее с официальными контактами. Сегодня также можно столкнуться с цензурой или недоверием.

РАК. Без точной информации в этот день можно зайти в тупик. Возможно, придется разобраться в профессиональном вопросе. Не исключены вынужденные поездки, в которых не обойтись без надежного попутчика.

ЛЕВ. Сегодня лучше не замыкаться в собственном мире. Этот день побуждает общаться с единомышленниками, а в некоторых случаях контакт с ними будет необходим. Если друг что-то скрывает, самое время попытаться вывести его на откровенность.

ДЕВА. Звезды советуют сделать своим приоритетом карьеру, долг и профессиональные темы. В общении важна конструктивность. Возможно совещание или собеседование. Дополнительной опцией дня может стать тайная приятная отдушина в виде любви или хобби.

ВЕСЫ. Сегодня звезды сулят вести из-за рубежа, но не говорят, что они будут приятными. Возможно, придет отказ или закроется часть путей. Ограничения могут быть продиктованы здоровьем или буквой закона. К счастью, будут и хорошие вести от детей или деловых партнеров.

СКОРПИОН. Сегодня вам пригодится информированность и общительность. Сочетание этих качеств сведет к минимуму риски. И все же день требует осторожности — всюду есть «подводные камни».

СТРЕЛЕЦ. Поддерживайте обратную связь избирательно. Наиболее безопасны легкие шутливые беседы, обмены личными симпатиями, творческие тандемы. Сложнее профессиональные совещания, специализированные консультации и любые переговоры на серьезные фундаментальные темы.

КОЗЕРОГ. Придется смириться с долей разочарования, со своей или чужой небрежностью, некомпетентностью. Не исключается заминка с документами, отказ по невнятной причине. Возможны проблемы с записью к врачу. Это не лучший день для целевой поездки.

ВОДОЛЕЙ. Этот день может подарить вам дельные мысли, но реализация идеи будет возможна лишь в ограниченных пределах. Несмотря на сомнения, может состояться свидание, разговор или общение с детьми.