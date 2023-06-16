Экооператор вложит более 2 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в Коми

Российский экологический оператор намерен инвестировать в республиканский комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума глава Коми Владимир Уйба и генеральный директор РЭО Денис Буцаев заключили соглашение о сотрудничестве. Документ делает возможным реализацию инвестиционных проектов по строительству комплексных объектов ТКО в Республике Коми.