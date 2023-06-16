Экооператор вложит более 2 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в Коми

Российский экологический оператор намерен инвестировать в республиканский комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума глава Коми Владимир Уйба и генеральный директор РЭО Денис Буцаев заключили соглашение о сотрудничестве. Документ делает возможным реализацию инвестиционных проектов по строительству комплексных объектов ТКО в Республике Коми.
Как заявил Денис Буцаев, компания планирует построить в регионе два предприятия по обработке и утилизации ТКО. Один из комплексов РЭО готов финансировать на 95 % от объема инвестиций через льготный заем концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК. По предварительным подсчетам, сумма вложений может превысить два миллиарда рублей.
При этом территорию, на которой будут располагаться комплексы, выберут, в том числе жители Коми. Региональная общественная палата проведет ряд встреч для обсуждения данного вопроса.
Отметим, в рамках нацпроекта "Экология" к 2030 году на обработку должно следовать 100% отходов, а их захоронение сократиться вдвое. Строительство и дальнейшая эксплуатация специализированных объектов приблизит Республику Коми к выполнению этих задач.